"El fútbol o yo": Tom Brady se retiró de la NFL por pedido de Gisele Bündchen

El pasado 1 de febrero Tom Brady, histórico quarterback de la NFL, anunció su retiro del fútbol americano profesional, pero durante esta semana se reveló que aquella decisión se vió influenciada por su esposa, Gisele Bündchen.

Una fuente anónima contó a la revista OK! que la modelo "llevaba seis años pidiéndole casi a diario que renunciara. Tom decía una cosa y luego hacía otra. Estaba muy indeciso".

Tras el paso del tiempo, la pareja del deportista decidió darle un ultimátum. "Gisele estableció los términos: el fútbol o yo", agregó la fuente de la revista farandulera.



Parte de la petición de Bündchen radicó, además de la seguridad física de Brady, en la repartición de las labores domésticas, ya que "Tom le estaba dejando el trabajo a ella". "No siempre se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que queremos como familia" dijo el ex Patriots en el podcast Let's Go!, días antes de oficializar su retiro.

Tom Brady, durante su carrera, jugó 22 temporadas en la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, convirtiéndose en el hombre con más Super Bowls ganados (7), MVP en tres temporadas, y figura del evento en cinco oportunidades.