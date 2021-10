Entrenador de Sammis Reyes confirmó debut del chileno para este fin de semana en la NFL

El chileno Sammis Reyes vivirá este domingo su debut oficial en la National League Football (NFL) de Norteamérica, ante New Orleans Saints, según confirmó este lunes su entrenador Ron Rivera.

Rivera dijo en conferencia de prensa que "le dije 'Mira, habrá una oportunidad. Ahora tienes que estar listo y seguir entrenando, continuar con lo que estás haciendo'. Él estaba muy emocionado con eso. No he hablado específicamente para lo que viene esta semana, pero si él reacciona como lo hizo en la vez anterior, funcionará. Ha hecho un buen trabajo, se ve bien en las prácticas, no se achica. Va a ser interesante verlo en un partido".

"Es muy importante destacar que viene de Chile. Este deporte puede ser global, puedes encontrar atletas de todas partes del mundo. Hay que apreciar su recorrido, porque ha trabajado muy duro para estar acá. Es un tremendo atleta. Por la estructura de su cuerpo, su talla, tiene el cuerpo para jugar este deporte y también la mentalidad. Cuando ves la forma en que se prepara, lo que estudia y cómo hace las cosas, lo ha hecho en la manera correcta", cerró.

Aquel compromiso será el domingo a las 14:00 horas (17:00 GMT) en el Estadio FedExField de Landover.

