Equipo de Sammis Reyes en la NFL tiene nuevo nombre

Washington Football Team, elenco donde milita el chileno Sammis Reyes, anunció su cambio de nombre y tras más de un año de análisis, pasó a llamarse Washington Commanders.

Fue el propio capitalino el que reveló oficialmente el nuevo nombre culminando un proceso que comenzó en el verano de 2020 cuando se deshizo de su nombre anterior, Washington Red Skins (Pieles Rojas), el cual quedó atrás debido a los variados enjuiciamientos de variados grupos civiles respecto a que es ofensivo para los nativos.

"Un legado. Un futuro unificado. Somos los Comandantes de Washington", escribió el club en su cuenta junto a un video.

One legacy. One unified future.



