Prensa internacional aseguró que la leyenda de la NFL Tom Brady se retira a sus 44 años

El legendario jugador de fútbol americano Tom Brady se retirará tras 22 temporadas de extraordinarios triunfos en la NFL, aseguró este sábado la prensa internacional especializada.

Los periodistas Jeff Darlington y Adam Schefter de ESPN aseguraron en Twitter que "múltiples fuentes" les han contado que Brady planea retirarse a sus 44 años, aunque por ahora no hay confirmación oficial por parte del mariscal de campo, que tiene un año más de contrato con Tampa Bay Buccaneers.

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @AdamSchefter and me. More coming on https://t.co/b1HxijCoJE. pic.twitter.com/lgwoH4dATL