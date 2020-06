Reconocido ex jugador de la NFL fue asesinado en Estados Unidos a sus 41 años

La ex estrella de la National Football League (NFL) Donald Caldwell fue asesinado la noche de este sábado en su ciudad natal Tampa, Florida, Estados Unidos, en medio de un intento de robo a su casa.

El ex jugador de fútbol americano, de 41 años, recibió disparos por parte de un criminal en su hogar, noticia que fue confirmada por su madre durante esta jornada a TMZ.

"Reche", como era conocido el ex receptor, brilló durante toda su carrera en la cual ayudó a llevar a Florida Gators a un campeonato de la SEC en 2000 y posteriormente en el 2002 fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL 2002 por San Diego San Diego Chargers.

Allí jugó hasta 2005, antes de firmar con New England Patriots en 2006. Fue el receptor principal de los Patriots ese año, con 760 yardas. Estuvo con el equipo la próxima temporada baja, cuando se cruzó con Wes Welker, hasta que fue liberado al final de la pretemporada.

Welker tuiteó este domingo: "¡La sonrisa y la actitud de Reche eran contagiosas! ¡Mis pensamientos y oraciones están con Bubba Caldwell y su familia!".

I played against Reche Caldwell in college, we were both c/o 2002, and spent time together on the 2007 Patriots. so many stories, but one thing you knew about Shady was he always smiling. here’s a 2002 rookie card we shared. RIP, good brother. 🙏🏿 pic.twitter.com/HXUdoZdRXX