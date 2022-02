Reyes privilegia el deporte a la fama: No voy a perder esta tremenda oportunidad por un comercial

El chileno Sammis Reyes, jugador de Washington Commanders y primer chileno en la NFL, conversó con el diario El Mercurio sobre su experiencia como deportista en Norteamérica y sus prioridades en el deporte.

"Lo primero siempre va a ser lo que me llevó a estar donde estoy ahora: mi constancia y trabajo duro. Yo no muevo un dedo para nada si no entreno primero. La carrera del deportista es muy corta y no voy a perder esta tremenda oportunidad para grabar un comercial", dijo, entendiendo que si tiene tiempo, igualmente podrá sumar recursos con publicidad, como lo hace con Pepsi.

Respecto a su primer año en el fútbol americano de Estados Unidos, el nacional considera que fue de gran aprendizaje. "Avancé muchísimo, fue muy positivo. Tengo dos años más de contrato y quiero hacer lo mejor posible para representarme no solo a mí, también a Chile y Latinoamérica", agregó.

Pese a que su equipo no jugará en el Super Bowl de este domingo, Sammis Reyes tendrá un rol dentro del máximo evento deportivo estadounidense, siendo comentarista para la cadena Telemundo. Cincinnati enfrentará a Los Ángeles a partir de las 20:30 horas de Chile.