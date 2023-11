Sammis Reyes anunció que regresará a la NFL para la temporada 2024

El chileno Sammis Reyes dio un sorpresivo anuncio este miércoles al asegurar que regresará al fútbol americano con su reincorporación a la NFL para la temporada 2024.

Pese a que había decidido dejar la actividad en agosto de este año tras sufrir una conmoción cerebral producto de un golpe, el deportista nacional usó sus redes sociales para contar de que volverá a las canchas.

"Extraño mucho el juego. No hay nada como la NFL en el mundo. Después de tres meses de recuperación y vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar. Si no es ahora no es nunca", escribió en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que Reyes tras retirarse meses atrás de este deporte estuvo participando en distintas actividades fuera de las canchas, como comentarista en los Juegos Panamericanos y también participó de la Teletón.