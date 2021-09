Sammis Reyes: He demostrado en los entrenamientos que valgo la pena

A pocos días de convertirse en el primer chileno en jugar un partido oficial de la NFL, Sammis Reyes mostró su lado más íntimo y junto con comentar sus aspiraciones en el fútbol americano, habló de política y de sus orígenes en Maipú.

"Siempre será decisión de los entrenadores, pero yo pienso que sí, que voy a estar en la cancha (en el estreno de Washington Football Team). He demostrado en los entrenamientos que valgo la pena. Obviamente sigo siendo un jugador en desarrollo, con solo dos partidos oficiales en mi vida. Es imposible esconder esa inexperiencia, pero sí puedo mostrar mis capacidades atléticas, mi velocidad, mi fuerza, mi garra, mi inteligencia, mis ganas de estar a en la cancha", comentó Reyes en entrevista con El Mercurio.

Sobre sus expectativas en el cuadro de la capital estadounidense, Reyes expresó que "el año pasado se ganó la división, entonces la vara está alta. No podemos pensar menos que eso para esta campaña".

"Somos el mejor equipo de la división y además hay una chispa nueva, han llegado jugadores nuevos que van a tener un gran impacto", añadió.

Reyes también tuvo palabras para lo que se vive en nuestro país e incluso se mostró llano a votar en las próximas elecciones presidenciales.

"Sé que hay cosa que no están bien en Chile, sobre todo para la gente que es de donde yo soy. Crecí en Maipú, en la Villa Los Héroes, no vengo de La Dehesa. Hay gente que piensa que yo nací con plata y me vine a Estados Unidos muy fácil. No fue así. Salí del Boston College en Maipú, en Tres Poniente, cruzaba un potrero para acortar camino a mi casa, viví lo que la gente vive todos los días y lo entiendo. Andaba en micro dos horas para entrenar al CEO en Ñuñoa. Por eso quiero mostrar este otro camino, que si queremos algo lo podemos lograr, cumplir todos nuestros sueños, pero siempre que estemos dispuestos a pagar el precio", comentó.

"Nunca he votado en Chile, pero la verdad me gustaría hacerlo. Antes no lo hacía por la distancia, que era más difícil, pero ahora tengo los recursos y puedo mostrar mi voz. Me gustaría hacerlo, sentarme a tomarme el tiempo para estudiar a las personas que se están postulando", añadió antes de hablar de sus principales referentes del deporte chileno.

"Tengo muy buenas memorias del tenis, de Nicolás Massú y Fernando González, cuando ganaron las medallas en Atenas. Ellos fueron buenos modelos a seguir", comentó.