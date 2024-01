Sammis Reyes y su regreso a la NFL: El próximo mes espero firmar un contrato con un equipo

El chileno Sammis Reyes proyecta un pronto regreso a la National Football League (NFL) de Estados Unidos y señaló que espera firmar un contrato con algún equipo en las próximas semanas.

Sammis expresó en El Mercurio: "Me siento muy bien... Estoy totalmente recuperado. Solo tengo que seguir siendo positivo y tener una buena perspectiva de la vida. Lo que no te mata te hace más fuerte. Creo que ahora soy más fuerte".

"Estamos hablando con muchos equipos. Hemos estado muy ocupados entrenando. Estoy haciendo todo lo que puedo para cuidar de mi cuerpo. Tengo un gran equipo que me apoya. Con suerte, en el próximo mes, espero firmar un contrato con un equipo. Eso sería ideal. Luego, probablemente en abril, viajaré a Estados Unidos, a cualquier ciudad que tenga que ir", añadió.

Además, Reyes comentó en forma más global lo que ha vivido y espera experimentar en la NFL: "Cuando te unes a una nueva industria y no tienes a alguien que pueda guiarte a través del proceso, hay algunas cosas que no sabrás. No hay manera de sortear esa curva de aprendizaje. Solo tienes que pasar por ello. Hay muchos desafíos, pero ha sido un gran viaje para mí, sin duda".

"Me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 14 años, así que estuve allí por mucho tiempo. Culturalmente, creo que estaba bastante integrado en la sociedad estadounidense, pero la NFL es una cultura completamente diferente. Hay muchas cosas que aprendes mientras juegas al fútbol americano que solo los deportistas conocen. No estoy diciendo que tengas que actuar de una manera diferente, pero sí hay un cierto código de ética que debes seguir. Aparte de eso, fue una transición bastante fácil para mí", siguió.

"Como atleta, experimentamos fatiga física y mental. Hay desafíos que te harán cuestionar lo que estás haciendo. Mentalmente, tienes que ser muy fuerte, y tienes que estar dispuesto a 'romperte el culo'", continuó en la misma línea.

Finalmente, habló de su interés de seguir acercando el fútbol americano a Chile y otras partes del mundo: "Soy un embajador global de la NFL. He hablado con la NFL sobre cómo podemos asegurarnos de que el deporte siga creciendo a nivel internacional. La NFL todavía tiene una gran tarea por delante para garantizar que más personas en todo el mundo puedan jugar al fútbol americano. Es un deporte caro y peligroso. No es un juego fácil de entender".