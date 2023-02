Tom Brady anunció su retiro "definitivo" de la NFL

El ganador de siete Super Bowls, Tom Brady, anunció este miércoles su retiro definitivo de la NFL, dando fin a una carrera de 23 años.

El mariscal de campo ya había comunicado esta noticia el 2022, pero una semana después, apareció jugando en Tampa Bay Buccaneers.

"Sé que todo este asunto fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en ponerme a grabar y darles la noticia. No seré redundante. Solo recibes un sólo reconocimiento de jubilación súper emotivo y usé el mío el año pasado, así que muchas gracias a todos por apoyarme", dijó el deportista a través del vídeo en su cuenta de Twitter.

El último partido de la trayectoria de Brady en la NFL fue la derrota de Tampa Bay 14-31 ante Dallas Cowboys en la primera ronda de play-offs.

Tras ser eliminado, el quarterback tuvo unas palabras en conferencia de prensa que ya presagiaban su destino lejos de los terrenos de juego.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS