Washington Football Team informó que Sammis Reyes dio positivo por Covid-19

Washington Football Team, elenco de la NFL, informó este miércoles que su jugador chileno Sammis Reyes dio positivo por Covid-19, por lo que será baja por algunas semanas en la competencia.

Reyes fue anunciado como contagiado junto a otros siete futbolistas del equipo, que se suman a otros 10, por lo que el elenco capitalino de Estados Unidos está en un complejo brote del virus.

El nacional estaba ganando cada vez más espacio en la competencia de fútbol americano más importante del mundo, por lo que esta noticia llega a frenar un poco su gran ascenso.

We have placed the following players on the Reserve/COVID-19 List:

-QB Kyle Allen

-LB Milo Eifler

-S Darrick Forrest

-DT Matt Ioannidis

-T Cornelius Lucas

-TE Sammis Reyes

-WR Cam Sims pic.twitter.com/MNQTHjrw0I