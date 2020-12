Ariel Levy debutará en reconocida empresa de lucha libre AEW

El actor chileno Ariel Levy fue confirmado para tener una participación la próxima semana en la empresa de lucha libre estadounidense All Elite Wrestling (AEW), una de las competencias directas de la gigantezca WWE.

A través de sus redes sociales, la compañía anunció la cartelera para el AEW Dark del próximo martes, velada en la que luchará Levy.

El chileno se unirá al Cuervo de Puerto Rico para enfrentar a Chaos Project en un combate por parejas, en medio de una gira que realiza desde el pasado noviembre en múltiples marcas del escenario independiente.

Levy ha tenido anteriormente participación en las pruebas de talentos de WWE, además de hacer previas en español de los últimos eventos de la compañía que preside Vince McMahon.

Este será el debut en grande de Levy en la lucha estadounidense, tras diversas incursiones en la lucha libre chilena. Recordar que Levy fue dos veces monarca de la CNL (Campeonato Nacional de Lucha).

This Tuesday on #AEWDark, we have a loaded card with thirteen matches featuring new debuts, returning athletes, a new episode of the Waiting Room, and much more!



Watch #AEW Dark Tuesday at 7e/6c via our Official YouTube Channel ➡️ https://t.co/8Dg5IlVE4Z pic.twitter.com/xh7jt2PR2O