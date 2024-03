Yasmani Acosta: Mi mentalidad para los Juegos Olímpicos es lograr medalla, no ir por participar

El luchador chileno Yasmani Acosta abrochó en los últimos días su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, la que será su segunda presencia consecutiva en esta importante cita deportiva, por lo que el deportista nacional expresó su ambición de poder colgarse una medalla.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el exponente de lucha libre olímpica y grecorromana señaló que: "Estoy muy feliz de estar nuevamente en un evento donde van todas las figuras del mundo deportivo. Tuve muchos sentimientos encontrados porque el camino para llegar a unos Juegos Olímpicos es largo y pasan muchas cosas".

"Ahora mi mentalidad es la misma y con mucha más fuerza que antes. En Tokio se me escapó la medalla y siempre he tenido la mentalidad de querer esa revancha y poder lograr una medalla. No quiero ir por competir", apuntó.

Respecto a cómo ha visto la evolución y el apoyo al deporte chileno tras el éxito de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Acosta expresó que: "En infraestructura ya ganamos. El presupuesto en ese periodo fue siempre superior y para los Juegos Olímpicos debiese ser igual. El legado espero permanezca en el tiempo".

"El apoyo del público también me sorprendió. Se vivió algo familiar y que no se había visto mucho en deportes que no fuesen el fútbol", sentenció.