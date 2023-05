Bad Bunny prometió "romperle la cara" a estrella de WWE antes de su lucha en Backlash

El connotado artista urbano Bad Bunny tuvo un intenso careo con la estrella de WWE Damian Priest, en la antesala de la lucha que ambos sostendrán este sábado en el evento Backlash, a llevarse a cabo en Puerto Rico.

Backlash será el primer evento en vivo premium de la empresa estadounidense que tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico desde enero de 2005. A ese último evento, el cantante recordó que no pudo ir porque era muy niño, pero ahora tendrá la oportunidad de luchar.

En una rueda de prensa que se montó con varios de los luchadores que verán acción, Bad Bunny apuntó que: "Gracias a esa gente de WWE y Triple H por venir a Puerto Rico. Esto es un evento que se ha hecho con mucho amor desde que la compañía se me acercó para colaborar de nuevo. Les dije que estaba 100 por ciento dispuesto, pero con una sola condición: que el evento fuera aquí en mi casa".

"No solo voy a estar como fanático en el ring, sino que también rompiéndole la cara a Damian Priest, para que sepa", expresó hacia su rival en la velada.

Hay que recordar que no es primera vez que Bad Bunny se subirá a luchar a un ring de WWE. Ya lo hizo en Wrestlemania 37 y luego tuvo una aparición en Royal Rumble de 2022.

- El intenso careo entre Bad Bunny y Damian Priest:

Things just got physical between @ArcherOfInfamy and @sanbenito!!!#WWEBacklash pic.twitter.com/OO17R7Edl6