Becky Lynch cedió el título femenino de WWE tras anunciar que está embarazada

La luchadora irlandesa Becky Lynch renunció a su condición de campeona de la división femenina de WWE, al revelar en el programa RAW de este lunes que está embarazada.

Lynch, de 30 años, se presentó en el arranque del show y sorprendió al anunciar su embarazo, cediendo su título a la japonesa Asuka, ganadora del maletín Money in the Bank en el show de este domingo.

"Tu ve y sé una guerrera, porque yo me iré para ser mamá", dijo Lynch, visiblemente emocionada y recibiendo el cariño de la nipona.

"You go and be a warrior, 'cause I'm gonna go be a mother."



Congratulations, @BeckyLynchWWE!!!!



What a moment on #WWERaw! pic.twitter.com/yWnHB3Dc4o — WWE (@WWE) May 12, 2020

Tras el anuncio, Lynch recibió muestras de afecto de sus compañeros, por este emotivo momento en su vida personal.

Recordar que la pareja de Lynch es el ex campeón Seth Rollins, quien de momento no se ha pronunciado públicamente tras el anuncio de su novia.

La última vez que Lynch luchó fue en el evento Wrestlemania 36, emitido el 4 y 5 de abril, cuando retuvo el título ante la ex peleadora de UFC Shayna Baszler.