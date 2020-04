Braun Strowman tumbó a Goldberg y conquistó el título universal en la primera noche de Wrestlemania

El evento más importante del año en WWE, Wrestlemania, arrancó este sábado con su primera noche en la edición número 36, la cual vio a Braun Strowman convertirse por primera vez en campeón universal luego de tumbar a Goldberg.

Cabe recordar que el show se lleva a cabo en el Performance Center de la compañía ubicado en Orlando y sin público debido a la pandemia mundial que existe por el coronavirus.

La velada arrancó con la victoria de Cesaro sobre Drew Gulak en el pre show, para que en el primer combate de la cartelera sabatina Alexa Bliss junto a Nikki Cross le arrebataran los títulos en pareja femeninos a Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).

Posteriormente, Elias se impuso a King Baron Corbin para así terminar con una fugaz rivalidad, y en un sorpresivo resultado Becky Lynch retuvo con éxito el título femenino de RAW tras derrotar por conteo de tres a la retadora Shayna Bazler.

En otros resultados destacados de la noche, Sami Zayn también defendió con un resultado positivo su título intercontinental a costa de Daniel Bryan, y John Morrison hizo lo propio con los campeonatos en pareja de Smackdown ante The New Day (representados por Kofi Kingston) y The Usos (representados por Jimmy Uso).

La recta final de la primera jornada de Wrestlemania estuvo marcada por la dura batalla en la que Kevin Owens se impuso a Seth Rollins. Más tarde llegó el turno de Strowman, que rápidamente se deshizo de Goldberg para pasar a ser el nuevo monarca universal de la compañía y, The Undertaker se impuso a AJ Styles en una peliculezca "Boneyard Match", en la que terminó por enterrar al "Phenomenal".

He GOT that title!



Congrats to @BraunStrowman on his FIRST #UniversalTitle victory! #WrestleMania #AndNew @Goldberg pic.twitter.com/SNjtWP5bPS