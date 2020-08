Chris Jericho recordó el potente golpe que le dio Mike Tyson: Estaba asustado

El reconocido luchador Chris Jericho, que actualmente pelea en la AEW, recordó algunos pasajes del momento en que se enfrentó al ex boxeador Mike Tyson en un capítulo de RAW de la WWE y reconoció que estaba muy asustado por permitirle que le propinara un golpe.

El ex campeón mundial de los pesos pesados participó en uno de los programas de la empresa de lucha libre y le dio un puñetazo a "Y2J", el que éste aún tiene en su memoria.

"El momento antes que me mandara el golpe, le dije, espera que ponga mis manos en el aire y ahí lo lanzas. El tiempo se paró y me sentía el hombre más loco en el mundo, porque dejar que Mike Tyson me golpeara", reveló al medio Las Vegas Review.

"Pensé, voy a permitir que lo haga. Si tengo suerte lo hará bien, pero ¿qué pasa si falla?", se cuestionó.

"El apenas me rozó, pero sentí igualmente un poco de viento que pasaba cerca de mi cara. Así de rápido era, era como 'swoosh' -sonido que emuló Jericho-, ¿quién golpea tan fuerte que deja huellas de vapor?", siguió.

Desde ese momento, Jericho no ha vuelto a sentir miedo: "Nada pudo hacerme sentir aterrado de nuevo, después de pararme cara a cara con Mike Tyson, sabiendo que me iba a golpear y entregándole mi confianza de que no va a noquearme y matarme", cerró.