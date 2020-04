Este sábado arrancará una inédita versión 36 de Wrestlemania

Este sábado, se inicia la versión 36 de Wrestlemania, el evento más importante de la WWE en el año y que en esta ocasión se disputará de forma inédita en dos días y sin público, producto de la emergencia por el coronavirus.

La competencia, que también cambió de sede desde Tampa Bay a Orlando, Florida, en el centro de entrenamientos de la WWE, tendrá como anfitrión al histórico ex jugador de fútbol americano de New England Patriots Rob Gronkowski.

En cuanto a los luchadores, las batallas más importantes serán las que enfrenten a Undertaker ante AJ Styles; Goldberg contra alguien por confirmar; Brock Lesnar frente a Drew Mcentyre, Shayna Baszler enfrentando a Becky Lynch y Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

La gran baja de este evento será Roman Reings, quien anunció que no será parte: "Está en todas las noticias, no estaré en Wrestlemania. Y es gracioso, porque por años la gente me pedía que no me presentara, y ahora que hago esta elección para mí y mi familia, dicen que soy un cobarde o un marica. Pero no saben toda la historia".

Este gran certamen arrancará este 4 de abril a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) y podrás seguirlo a través del Minuto a Minuto de AlAireLibre.cl.

Revisa la cartelera del evento:



Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre