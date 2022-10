Evento internacional de lucha libre "Héroes del Ring" tendrá dos shows en Chile

El evento internacional de lucha libre "Héroes del Ring", con grandes figuras de Estados Unidos, Japón y Europa, celebrará dos fechas en Chile, en Santiago y Concón, los días 10 y 11 de diciembre.

La conducción y el relato del evento estará a cargo de los inolvidables Hugo Savinovich y Carlos Cabrera, las históricas voces de la transmisión latina de WWE por más de 25 años.

Respecto a las estrellas que participarán, la primera figura confirmada es el británico Will Ospreay, tres veces campeón mundial y luchador con destacados pasos por Ring of Honor, AEW y New Japan Pro Wrestling.

Y en el marco de los luchadores chilenos, estará el experimentado Coyote, leyenda con 20 años en activo.

La primera jornada de "Héroes del Ring" será el sábado 10 de diciembre en el Polideportivo de Ñuñoa, y al día siguiente se celebrará el segundo show en el Estadio de Concón.

Las entradas se pueden adquirir a través de Passline. Además, el evento también contará con transmisión en streaming, a través de modalidad Pago por ver (PPV).