Katrina Cortez, la chilena que causó furor en la WWE: Los fanáticos me pedían matrimonio

Catalina García, conocida en el mundo de la lucha libre como "Katrina Cortez", repasó el éxito que tuvo estos últimos tres años como parte de la prestigiosa franquicia WWE, y recordó por ejemplo que muchos fanáticos le llegaron a pedir matrimonio a través de redes sociales.

"En la WWE fui parte de la división NXT (división jóvenes), RAW (superestrellas) y 205 Live (talentos que están a prueba). La máscara fue cuando me subieron a rostro principal. Necesitaban dos enmascarados y ahí fue cuando Catalina se hizo conocida en todos lados", contó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Tuve la posibilidad de estar frente a Vince McMahon (productor) y otros personajes famosos. Triple H fue mi jefe, por lo que la relación fue más cercana. Pude hasta hablar de la vida privada con él. El Undertaker, John Cena, La Roca", añadió antes de explicar su relación con los fanáticos de la disciplina.

"Nos decían que los fanáticos eran locos, que así como nos amaban, también nos iban a odiar", comentó.

"Se compran mis trajes, las máscaras, se vuelven locos por obtenerlos. Se hacen hasta subastas. De hecho una vez me tuve que mudar de casa porque me seguían hasta ahí", añadió.

"En el Perfomance Center tenía la oficina llena de regalos, para Navidad, Año Nuevo, el día del amor, cumpleaños. Me traían cosas desde Arabia, que venían escritas en ese idioma. Me llegaban declaraciones de amor, muchas veces me pidieron matrimonio. Fueron al menos 15 propuestas desde que me despidieron de la WWE. Pero nunca he respondido mensajes de ese tipo, solo quedo con el recuerdo", completó García, quien volverá en febrero a Estados Unidos para sumarse a una nueva empresa de lucha libre.