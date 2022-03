La sentida despedida de Mick Foley a "Razor Ramon": Una leyenda dentro y fuera del ring

El histórico peleador de la WWE Mick Foley, reconocido por sus personajes Mankind, Dude Love y Cactus Jack, publicó una despedida al legendario Scott Hall, "Razor Ramon", que falleció el lunes tras una serie de complicaciones por una operación.

"Scott Hall fue una figura destacada entre sus contemporáneos, una leyenda dentro y fuera del ring", escribió en un mensaje de Twitter.

"Mi más sentido pésame para sus amigos, familiares y todos los que lo querían", completó Foley.

Scott Hall was a towering figure among his contemporaries - a legend inside and outside the ring.



My deepest condolences to his friends, family and everyone who loved him.#RIPScottHall https://t.co/dDRd88DGjz