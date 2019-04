Luchador profesional cobrará 30 dólares por dejarse tocar los genitales

El luchador independiente Joey Ryan nuevamente está en el centro de la polémica en la lucha libre estadounidense, pues dejará, en una insólita situación, que los aficionados puedan tocar sus genitales por 30 dólares.

Ryan es conocido en el mundo del wrestling por su personaje con insinuaciones sexuales, donde, justamente, su ataque más famosos consiste en la fuerza de sus genitales, los cuales pueden llegar a derribar oponentes.

