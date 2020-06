Randy Orton venció a Edge en la "lucha más grande de los tiempos" en WWE Backlash

Randy Orton logró alzarse como el gran ganador de WWE Backlash tras vencer a Edge en la denominada "lucha más grande de todos los tiempos", consiguiendo tomarse revancha de la "Superestrella categoría R" por lo ocurrido en el pasado Wrestlemania.

Ambos luchadores animaron una extensa contienda que duró alrededor de 30 minutos, donde incluso se encargaron de homenajear con distintas movidas al mítico Eddie Guerrero y a otras leyendas como Triple H y The Rock. Finalmente, la "Víbora" se quedó con la victoria al aplicar su conocida "RKO".

Both Randy Orton and Edge paying respect to Eddie Guerrero with the three amigos #WWEBacklash pic.twitter.com/1t9ghX4JtM — Alastair McKenzie🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mckenzieas93V2) June 15, 2020

En otros resultados importantes de la velada, Drew McIntyre retuvo con éxito el título mundial de WWE al superar a Bobby Lashley, algo que también consiguió Braun Strowman ante The Miz y Morrison por el campeonato universal, y Apollo ante Andrade por el cinturón de los Estados Unidos.

Por la división femenina en tanto, Asuka defendió también el título femenino de RAW al alzarse victoriosa sobre Nia Jax por un dobleo conteo de 10, mientras que Bailey y Sasha Banks también mantuvieron en su poder los títulos en pareja al vencer a The IIconics (Bille Kay y Peyton Royce) y Alexa Bliss junto a Nikki Cross.

Revisa en detalle los resultados de WWE Backlash:

Combate por el campeonato mundial de WWE. Drew McIntyre (c) retuvo el título tras vencer por conteo de tres a Bobby Lashley.

Título Universal WWE. Braun Strowman (c) retuvo al vencer por conteo de tres a The Miz y John Morrison.

"The Greatest Wrestling Match Ever". Randy Orton venció por conteo de tres a Edge al aplicarle un "RKO".

Combate por el campeonato femenino de WWE RAW. Asuka (c) retuvo gracias al conteo de 10 fuera del ring ante Nia Jax.

Combate individual. Sheamus venció por conteo de tres a Jeff Hardy.

Campeonato femenino por parejas de WWE. Bayley y Sasha Banks (c) retuvieron ante Alexa Bliss y Nikki Cross vs The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay).

Combate por el campeonato de los Estados Unidos. Apollo Crews (c) retuvo al derrotar por conteo de tres a Andrade.