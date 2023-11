Randy Orton y CM Punk impactaron con sus regresos a WWE en Survivor Series WarGames

Un épico momento se vivió en el evento de WWE Survivor Series WarGames este fin de semana con el regreso que tuvieron Randy Orton y CM Punk a la connotada empresa de lucha libre estadounidense, el cual se llevó a cabo en el Allstate Arena en Chicago.

Ambos retornos se dieron en el evento principal, primero con el de Orton, que ya había sido anunciado el pasado lunes en el programa RAW, para sumarse al equipo de Seth Rollins, Cody Rhodes, Jey Uso y Sami Zayn que terminó quedándose con la victoria sobre The Judgment Day, conformado por Finn Balor, Dominik Mysterio, JD McDonagh, Damian Priest además de Drew McIntyre.

El ya legendario luchador conocido entre otros apodos como "The Viper" se encontraba fuera de acción desde fines de mayo del 2022 producto de una lesión que lo tuvo incluso al borde del retiro de la actividad, por ello fue que su vuelta al cuadrilátero de igual manera generó una bulliciosa recepción de parte de los asistentes en el recinto deportivo.

THE VIPER IS BACK!@RandyOrton has arrived at #SurvivorSeries! pic.twitter.com/AHsnL0Tg1X