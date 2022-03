Se retira "The Game": Triple H anunció que nunca más volverá a luchar

La Leyenda de la WWE Triple H anunció su retiro definitivo de los cuadriláteros durante una entrevista en ESPN con Stephen Smith.

"En cuanto a la lucha en el ring, que me preguntan mucho, he terminado. No volveré a luchar. En primer lugar, tengo un desfibrilador en el pecho; probablemente no sea una buena idea que me electrocuten en la televisión en directo", dijo.

"Tuve una neumonía viral. Mis pulmones estaban inflamados y, a medida que pasaban los días siguientes, y llegué a casa, empeoró cada vez más", contó el "Juego" acerca del delicado episodio de salud que vivió hace unos meses.

"Mi esposa vio algo de sangre y las cosas que estaba tosiendo. Fui y me revisaron, y venía de la neumonía viral, pero tenía líquido en mis pulmones. Tenía algo de líquido alrededor de mi corazón, así que me hicieron un seguimiento e hicieron un electrocardiograma", siguió.

"Básicamente, si forma en que el corazón bombea está entre el 55 y el 60 por ciento de su fracción de eyección, ese un buen número. Yo estaba en el 30 por ciento. Recibí un mensaje de texto rápido que decía: no se tome el tiempo, haga las maletas muy rápido y diríjase a la sala de emergencias y yo te informaré en el camino. Entonces, cuando llegué a la sala de emergencias, mi fracción de eyección había bajado al 22 por ciento, lo cual, ya sabes, tenía insuficiencia cardíaca", continuó.