Seth Rollins destronó a Brock Lesnar por el título Universal en Wrestlemania

Seth Rollins se coronó este domingo en nuevo campeón Universal de WWE, tras destronar a Brock Lesnar en un sorpresivo combate inicial en Wrestlemania.

Una vez arrancó el show, Paul Heyman hizo acto de presencia, interrumpiendo a la anfitriona Alexa Bliss y a su invitado, Hulk Hogan, para anunciar que "si Brock no va en la última pelea (Main Event), no perderemos nuestro tiempo".

Una vez en el ring, Lesnar interrumpió la entrada del retador y lo atacó salvajemente fuera del cuadrilátero.

Después de cinco minutos, recién sonó la campana y Rollins pudo tomar un respiro con un foul. Finalmente, tras aplicar tres Curb Stomps (su técnica final), se impuso por la cuenta de tres.

