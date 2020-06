SpeakingOut: La campaña que está sacando a la luz los casos de abuso en la lucha libre mundial

Turbulento está siendo el presente de la lucha libre alrededor de todo el mundo, ya que durante los últimos días numerosas denuncias de abuso y agresión hacia distintas figuras masculinas del entretenimiento deportivo han salido a la luz por redes sociales a través de una campaña llamada "Speaking Out".

Los testimonios comenzaron a tener lugar el pasado jueves, cuando tanto en Twitter e Instagram las acusaciones se enfocaron en la escena del Reino Unido, apuntando tanto a superestrellas británicas de empresas independientes y posteriormente de WWE.

Dentro de los casos en la compañía dirigida por Vince McMahon, los involucrados fueron Jordan Devlin, Travis Banks, Jack Gallagher, Wolfgang y El Ligero, este último reconociendo las acusaciones en su contra.

Very scary doing this. But I don’t want anyone else to have to go through what I did.

Things need to change. #SpeakingOut

Things didn’t end with Jake. I began training under Travis Banks. When I was 17, we had a secret one year relationship in which he wouldn’t speak to.... — Millie Mckenzie ミリー・マッケンジー (@MillieMcKenzie0) June 18, 2020

It’s time I said something. This kind of behaviour isn’t acceptable #SpeakingOut pic.twitter.com/bIiwjywiqZ — Becky (@JayneBkyboo) June 19, 2020

A raíz de esto, es que la policía de West Yorkshire tomó el caso y comenzó a investigar las primeras denuncias para conocer sus alcances.

La situación también incluyó los nombres de David Starr, Joey Ryan, Michael Elgin, Matt Riddle y Velveteen Dream, los dos últimos estrellas también de NXT, e incluso a directivos de marcas como NWA, donde su vicepresidente David Lagana presentó su renuncia tras las acusaciones de la luchadora Liz Savage.

A Dream se le tildó incluso de ser un "depredador de niños", con pruebas un usuario que afirmó recibir mensajes acosadores cuando tenía 16 años de parte del luchador, algo que se suma a las denuncias de hace unos meses contra la superestrella por supuesto envío de fotografías con contenido sexual a otros menores de edad.

I’ve been debating releasing this information for months now, but with everyone #SpeakingOut, I finally feel comfortable in doing it. Part of me is still terrified for disclosing this.



Patrick Clark is a groomer and a child predator. I’ll post more proof below this tweet. pic.twitter.com/yhJKufwVpz — Josh Fuller 😷 BLM (@JoshFullerPW) June 20, 2020

Pursuant to allegations made by pro wrestler Liz Savage on her Twitter account, 6/18/2020, NWA VP David Lagana has resigned his position, effective immediately. As well all production of NWA content is temporarily halted, pending a restructuring of executive management positions. — NWA (@nwa) June 19, 2020

These names are just too muxh and really hard to believe #speakingout pic.twitter.com/oSlRKKbP7f — Ofentse (@Ofentse_111) June 19, 2020

Las medidas por parte de las mismas compañías ante las denuncias tampoco tardaron en llegar, ya que tanto WWE como AEW dieron término en sus contratos a Gallagher y Jimmy Havoc, respectivamente. También PROGRESS cortó lazos con Starr y Marc Parry, mientras que Devlin, Dacis y Banks serán suspendidos indefinidamente de la World Wrestling Entertainment.

We wish Jimmy Havoc all the best as he receives treatment and counseling in an effort to overcome the mental health and substance abuse challenges in his life. pic.twitter.com/mh0hudsPuW — All Elite Wrestling (@AEWrestling) June 19, 2020

WWE has come to terms on the release of Jack Gallagher (Jack Claffey). https://t.co/3e6V82HiRY — WWE (@WWE) June 19, 2020

Por otro lado, el caso de Riddle fue distinto. El luchador que debutó este viernes en Smackdown salió a defenderse de las acusaciones en su contra por parte de Candy Cartwright, publicando un comunicado respaldado por su abogado.

Situación de denuncias en Chile

Tras las jornadas de denuncias en la escena británica y estadounidense, hechos similares también llegaron a conocerse en nuestro país, donde la luchadora Engel acusó mediante sus historias de Instagram de violencia física al luchador de la franquicia 5 Luchas - Clandestino, Carnicero. Algo que también hizo Red Quinzel, quien afirmó que fue sacada de una agrupación por "no acceder a tener relaciones sexuales con uno de los encargados".

Además, la reconocida luchadora Roma también se refirió a estos hechos, mencionando que "En Chile hay muchos casos de los que hablar", lo que fue respaldado por Catalina García, la única luchadora nacional en formar parte de WWE.

En Chile hay casos de los que hablar #SpeakingOut — Roma Luchadora Chile (@Romaluchadoracl) June 19, 2020

De esta manera, la lucha libre vive uno de sus más complicados momentos producto de estos graves testimonios por hechos de violencia y abuso físico dentro de este mundo del entretenimiento deportivo.