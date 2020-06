Stone Cold puso en su lugar a seguidora que usó su imagen en un comentario racista

El ex campeón de WWE Stone Cold Steve Austin se indignó con una usuaria de Facebook que usó su imagen para enarbolar un comentario racista y le respondió en duros términos a través de su cuenta oficial.

April Vickery subió una foto de la "Serpiente Cascabel" para hablar sobre el "orgullo del sur", defendiendo así la bandera confederada -ligada al racismo- e indicando que ella no es un signo de odio o de ignorancia".

"Para nosotros es un símbolo del orgullo del sur. El orgullo que se siente por el sitio de donde eres, de las personas de las que vienes y de las personas que conoces. Eso representa la herencia, el linaje familiar y el orgullo, nunca representó el odio", escribió la usuaria.

El reconocido luchador reaccionó a estas palabras, y sobre todo al uso de su imagen junto a ellas, con un potente mensaje escrito con mayúsculas, dejando en evidencia la molestia que le causó.

"Eso está bien y todo, pero si recuerdo, no me interesa lo que signifique para ti, porque para los afroamericanos en todas partes es un símbolo de opresión, odio e inequidad", lanzó en primera instancia Steve Austin.

"Así que tu pequeña historia de 'herencia y no odio' no significa ni una mierda, porque tu pequeña y estúpida pequeña herencia fue construida sobre la espalda de esclavos e identificarte con esa clase de cosas, definitivamente te hace una basura para los ojos de la 'serpiente cascabel' de Texas", continuó.

"Así que puedes seguir hablando tus idioteces, pero debes saber que eso no le importa a ninguno de nosotros, estúpida racista. Y esa es mi conclusión", finalizó, haciendo alusión a su reconocida frase de la compañía WWE, "that's the bottom line, cuz Stone Cold said so".