The Undertaker derrotó a Goldberg en el Super Showdown de WWE

WWE presentó este viernes el Super Showdown en el King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, evento marcado por el histórico e inédito encuentro entre The Undertaker y Goldberg, con triunfo para el icónico "Deadman".

El combate, muy promocionada por la empresa estadounidense, arrancó con intensidad, pero con el pasar los minutos el nivel los competidores bajó considerablemente, en gran parte por la edad de ambos luchadores (Undertaker 54 años, Goldberg 52).

En los compases finales, tanto Taker como el ex monarca de WCW cometieron errores en sus movimientos finales, provocando la preocupación de los fans por la salud de ambos. Finalmente, el legendario "hombre muerto" ganó por cuenta de tres, después aplicar su "garra" contralona, en una lucha para el olvido.

Además de este choque de veteranos, otro duelo de leyendas se tomó la cartelera, con Randy Orton derrotando a Triple H. "The Viper", tras aplicar un RKO de la nada, logró aplicar el conteo de tres al "Juego", quien contó con el respaldo del público con múltiples gritos de "NXT", la tercera marca que dirige como uno de sus productores.

En otros combates destacados, Seth Rollins logró retener el título Universal ante Baron Corbin y evitó que Brock Lesnar canjeara el maletín Money in The Bank, tras aplicar un golpe bajo al distraído retador y golpearlo en reiteradas veces con una silla.

Kofi Kingston, por su parte, defendió el campeonato de WWE ante Dolph Ziggler; y Finn Balor retuvo el cinturón intercontinental ante el mexicano Andrade Cien Almas.

Por último, la sorpresa de la noche fue la victoria de Mansoor, luchador árabe que se impuso en una batalla real de 50 hombres.

El próximo evento de WWE será Stomping Grounds, el 23 de junio, en Tacoma, Washington.

Revisa los resultados completos del Super Showdown a continuación:

Kick-off

The Usos derrotaron a The Revival

Super Showdown

- Seth Rollins retuvo el título Universal ante Baron Corbin

- Finn Balor revuto el título Intercontinental ante Andrade

- Shane McMahon derrotó a Roman Reigns con ayuda de Drew McIntyre

- Lars Sullivan venció por descalificación a Kalisto, Gran Metalik y Lince Dorado en lucha en desventaja

- Randy Orton venció a Triple H

- Braun Strowman venció a Bobby Lashley

- Kofi Kingston retuvo el título de WWE ante Dolph Ziggler

- Mansoor ganó la batalla real de 50 luchadores

- The Undertaker derrotó a Goldberg