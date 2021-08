WWE anunció la salida del legendario Ric Flair, miembro del Salón de la Fama

La WWE anunció este martes el despido del legendario luchador Ric Flair, parte de su Salón de la Fama.

A través de un escueto comunicado, la empresa informó que "hemos llegado a un acuerdo sobre la liberación de Ric Flair a partir de hoy, 8/03/2021".

El ex campeón, de 72 años, pidió su salida de la firma de la cual estuvo ligado casi nueve años desde su regreso, en el 2012.

Flair compitió por última vez para la WWE en el 2008 ante Shawn Michaels, en WrestleMania.

