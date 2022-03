WWE: Big E se rompió el cuello tras recibir una maniobra mal ejecutada

Mala suerte durante el show. Big E, ex campeón de la WWE, lamentablemente sufrió una lesión en el cuello durante la última edición de Smack Down, haciéndose necesaria la intervención de paramédicos.

Ettore Ewen, nombre real del profesional, se lesionó durante la lucha en parejas junto a Kofi Kingston, ambos miembros del grupo New Day, frente a Sheamus y Holland. Big E debía recibir un suplex alemán, pero su rival no pudo ejecutarlo de buena forma, provocando una caída de cabeza.

Prayers up for Big E. This was terrifying to see! Hope he’s okay 🙏 Match ended shortly after and PatMcAfee looked legit terrified pic.twitter.com/dGpb7mkJKx — kiara j (@kiaraa_tweets_) March 12, 2022

Posteriormente, Ewen apareció en sus redes sociales para dar tranquilidad a sus seguidores, inidicando que recuperó parcialmente la movidilidad, pero que tendrá que estar fuera de acción durante algunos meses, para poder recuperarse.

"No puedo agradecer lo suficiente a toda la gente por su preocupación, es muy reconfortante. Desafortunadamente me dijeron que mi cuello está roto. Nuevamente, gracias, no se preocupen, estaré bien", dijo, confirmando que no necesitará operarse, ya que no sufrió daños en su espina dorsal.