Mellizas Abraham de cara a Santiago 2023: Queremos demostrar que somos las mejores

Las mellizas Melita y Antonia Abraham comentaron en nuestro espacio de entrevistas en Al Aire Libre TV que sus expectativas de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde aspiran a conseguir medallas de oro.

Antonia expresó: "Nuestra prioridad es el Mundial y los Juegos Panamericanos, son los dos eventos fundamentales del año. Son en casa, en nuestra laguna, tienen un saborcito dulce y queremos demostrar que somos la mejores".

Por su parte, Melita sostuvo sobre el tema: "El remo es el deporte que más medallas le ha dado al país en los megaeventos, entonces estamos trabajando para hacer que estos Panamericanos que son en casa el remo dé el mismo espectáculo que ha dado todos estos años. Somos parte de un equipo de 24 remeros que está trabajando por lo mismo, allá en Curauma, en concentración permanente. Nosotros somos la representación de esos deportistas que están trabajando igual de duro que nosotras y que quieren hacer historia".

La misma "Meli" aseguró que tiene fe en la organización del evento: "Hay que confiar en el equipo de Santiago 2023 y en el país de que se va a sacar adelante como sea y de la mejor forma. Al menos en el remo tuvimos la posibilidad de competir en el Prepanamericano, en la misma pista, y salió de primerísimo nivel. Muchos decían que no parecía Sudamérica, quedaron alucinados con la infraestructura, la pista, la laguna, entonces en remo sabemos que todo está de gran forma, se viene un evento muy bueno y con las mejores instalaciones".

"Esto va a servirle mucho al país y a los chilenos para culturizarse un poco más de todos los deportes, que empiecen a darse cuenta que no es solo fútbol ni tenis, y seguir también a los otros deportistas. De a poco lo hemos ido sintiendo. Falta un poco, pero cuando llegue el evento y después pase va a tener un impacto importante en los chilenos y espero que en los niños. Que los padres metan a sus hijos en otros deportes también y aprovechen la infraestructura que quedará, así que Santiago 2023 le hará muy bien a Chile y va a evolucionar mucho el deporte a nivel nacional", añadió.

Finalmente, "Anto" se refirió a la posibilidad de ser embajadoras: "Llevamos muy poco tiempo en la labor, como nos vinimos a Europa no hemos podido estar presentes con el equipo, pero es un honor y un orgullo para nosotras pertenecer a ese selecto grupo, están todos los bacanes y eso me da mucha felicidad, me pone muy contenta".

El sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024

Las hermanas Abraham se encuentran en España, ya que este fin de semana disputarán una Copa del Mundo en Suiza, la tercera de la temporada y la última antes del Mundial de Serbia entre el 3 y 10 de spetimebre, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Va a ser casi como el Mundial, va a haber 19 participantes. Hay muchas participación y queremos estar dentro de las seis mejores y eso nos va a dar una garantía para el Mundial. Queremos hacer nuestras mejores regatas y encontrar sensaciones. Hemos hecho una muy buena base estos meses, así que eso nos permite estar rápidas", sostuvo Antonia.

Melita palpitó la mencionada cita planetaria en tierras serbias y afirmó: "Es la primera opción que tenemos para ir a los Juegos Olímpicos y es uno de los Mundiales más competitivos, porque es donde todos los países buscan clasificar todos sus botes a los Juegos. Estamos ansiosas, más encima es el año de los Panamericanos, así que estamos trabajando para que sea nuestro mejor año".

De la misma forma, "Anto" evitó pensar en no clasificar en esa instancia: "Estamos solo enfocadas en septiembre, en clasificar allí y no hemos pensado a futuro que va a pasar. No podemos prepararnos para lo otro, tenemos que ir paso a paso. La otra oportunidad es en mayo, pero eso se va a ver después. Tenemos muchas posibilidades de clasificar ahora y lo vamos a aprovechar. Queremos estar en París juntas, es nuestro sueño".