Juveniles de Chile lograron podio en el Sudamericano en Surf

Un resultado histórico logró el Team Chile en el Sudamericano Juvenil de Surf, que se realizó en Mar del Plata, Argentina al finalizar la tercera posición de la competición continental, por detrás de Argentina y Perú.

El elenco nacional sumó cinco medallas, destacando lo realizado por Estela López, quien ganó medalla de plata en la categoría sub 18.

Rafaella Montesi, en tanto, ganó medalla de bronce en la categoría Sub 16.

Inti Navarro fue cuarto en Sub 14, obteniendo medalla de cobre al igual que Chiara Bagoni en Sub 14 femenino y Renato Medina en Sub 16.

Además, en el Aloha Cup el equipo nacional fue segundo, superando a Perú y quedando detrás de los dueños de casa.

"Como Federación estamos muy contentos porque fue un resultado histórico para un evento de esta envergadura. Logramos podio, estuvimos en cino finales, todas en categorías distintas, y superamos a Perú en el Aloha Cup, lo que es un tremendo resultado. Esto nos demuestra que vamos por el camino correcto", manifestó la presidenta de la Federación de Surf de Chile, Patricia Albornoz.