Angel Di María no entrenó y se mantiene como la gran duda de Argentina

Argentina volvió a los entrenamientos en la primera y última sesión preparatoria tras el triunfo ante Polonia en el último partido de la fase de grupos y en vísperas de iniciar los octavos de final contra Australia, sin la presencia de Ángel Di María aquejado de una sobrecarga en el muslo izquierdo.

En medio del escaso tiempo que ha tenido el técnico Lionel Scaloni para preparar el choque ante el combinado oceánico, este viernes, horas antes de la cita contra Australia, por fin tuvo la opción de reunir a todos sus futbolistas, aunque Di María se mantuvo al margen.

El hoy jugador de Juventus fue sustituido el miércoles a la hora del partido contra Polonia, trabaja para sanar la sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha, y el escaso tiempo de recuperación complica la presencia del rosarino en el choque de octavos.

El ex jugador de Real Madrid estuvo en un campo anexo al principal con uno de los kinesiólogos de Argentina y no inició con el resto del grupo la sesión en el cuarto de hora con presencia de los medios, aunque no se sabe si luego fue parte de la práctica a puertas cerradas.