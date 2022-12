Argentina perdió al locutor del estadio en sus partidos tras el cruce ante Países Bajos

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Argentina sufrió su primera sanción luego de su polémica clasificación a semifinales del Mundial de Qatar 2022, tras vencer a Países Bajos por penales (5-3) tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario y alargue.

Se trata de su locutor en los estadios, el influencer Gerónimo Benavides "Momo", quien fue contratado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para animar al público en los compromisos de la "Albiceleste" en Qatar.

No obstante, "Momo" escribió controvertidas declaraciones contra el árbitro Antonio Mateu Lahoz tras el duelo contra la "Oranje": "Saludito para los bocones y al juez. Que jugadores tenemos... Nos cagamos en todos los que nos quieren cagar (sic). Ahí los tienes, chau Holanda. Aguante Argentina".

Para anunciar el castigo, el propio Benavides publicó: "Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos".

"A quienes sienten que les falle, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar. Sinceramente trate de ser la voz de cada uno de ustedes lo más argentino posible, sin actuar, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más como siempre... Gracias por acompañarme en este sueño que viví", cerró.