Dani Alves destacó "poder sudamericano" tras el título de Messi con Argentina en Qatar

El brasileño Dani Alves destacó el "poder sudamericano" tras el título de Lionel Messi con Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Alves utilizó una infografía en la que destacó sus 43 títulos y los 42 de Messi, tras la conquista en la Copa del Mundo, añadiendo un críptico mensaje.

"Le duela a quien le duela en mi caso, me voy con el historial limpio, con añoranza y con la frente en alto, voy a sufrir pero no recaeré, pero me vas a necesitar, a sacarte del fondo de ese pozo que me voy. ¡No llores bebé!", fue el "extraño" mensaje de Alves en Instagram.

Finalmente, etiquetó la imagen como "Poder Sudamericano" y escribió "85 juntos", sumando la cantidad de títulos de ambos, pese a que muchas de los trofeos que conquistaron fue cuando eran compañeros en Barcelona.