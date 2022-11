Era el segundo: El offside semiautomático anuló gol de Messi por fuera de juego

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Cuando Argentina ya ganaba por 1-0 y celebraba el segundo de Lionel Messi, el offside semiautomático sancionó posición de adelanto del rosarino quien vio frustrado su segunda conquista.

El capitán argentino marcó la apertura de la cuenta mediante lanzamiento penal y cuando se jugaban los 23 todos parecían celebrar, pero rápidamente el juez del partido fue avisado de que el argentino estaba adelantado.

📸 - Messi doubled the lead but it's offside. pic.twitter.com/01t9bNWlCB