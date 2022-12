La divertida parodia estilo GTA de Rodrigo de Paul como "guardaespaldas oficial" de Lionel Messi

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La gran amistad entre Rodrigo de Paul y Lionel Messi en la selección argentina dio pie a una ingeniosa broma por parte del usuario IDKun (@ID7Kun en sus redes), que se dedica a realizar recreaciones de goles en el videojuego FIFA y parodias relacionadas al fútbol en Grand Theft Auto (GTA).

En la secuencia, publicada originalmente en Instagram el 1 de diciembre y que luego se viralizó en Twitter a través de diversas cuentas, se le ve a De Paul como "guardaespaldas oficial" de la "Pulga", defendiéndolo de un sujeto en la calle y de un poste a punta de golpes, para luego conducir un vehículo con la patente "Love Leo".

Para volver todo más hilarante, el video está musicalizado con la canción You've Got a Friend in Me ("Yo soy tu amigo fiel" en su versión en español), tonada principal de la conocida película animada Toy Story.

Revisa el gracioso video con las estrellas argentinas en GTA: