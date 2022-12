Lautaro Martínez explotó de emoción tras alcanzar el título con Argentina

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El delantero argentino Lautaro Martínez realizó una emotiva dedicatoria tras el Campeonato del Mundo obtenido por su selección ante Francia, y evidenció su emoción al recordar a su núcleo familiar en la celebración.

"No sé que decir, la verdad. Gracias a todos, gracias al pueblo argentino, a mi familia. Gracias a estos 26 (jugadores), a los que quedaron afuera (de la nómina), a los que estuvieron en anteriores convocatorias, cuerpo técnico, dirigentes, médicos, kinesiólogos, gente de cocina... Agradecimiento es la única palabra", expresó a la televisión internacional.

"Le dedico el título a todos los que nombré y a mi familia que está en las tribunas. A mi mamá que está en mi casa, seguramente con el corazón explotado. A mi abuela, que... no está pasando un gran momento, pero... ojalá esto le pueda dar fuerzas. A mi hermano... a mi familia que recorrió todo el mundo para venir a verme y me banca siempre. A mi hija, que me cambió la vida", agregó con lágrimas en sus ojos.