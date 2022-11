Lionel Messi: Es mi última oportunidad de ganar este gran sueño que tengo

Lionel Messi, delantero de la selección de Argentina, aseguró en conferencia de prensa que llega al Mundial de Qatar 2022 en un gran momento en lo personal y en lo físico, y adelantó que esta es su última oportunidad para "ganar este gran sueño"-

"Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado o que tenía un golpe, por precaución pero nada raro", aseveró el atacante de París Saint Germain en la víspera del debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita.

"Lo que me lleva a seguir intentándolo es la ilusión, las ganas y el querer siempre más. Siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con las ganas. No sabemos nunca si vamos a poder jugar otro Mundial, les digo a mis compañeros que disfruten de la experiencia al máximo, de la gente y el partido", añadió.

"Diferente es el momento quizá. Es otro momento de temporada, llegamos distinto físicamente. Nos toca jugar muy rápido, sabíamos que iba a ser así. Estamos preparados, llegamos bien. Siempre es especial jugar un Mundial, el comienzo. Siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuando más jugaba y minutos tenía. Eso fue lo que intenté para llegar acá, no hice nada especial. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente es mi último Mundial, la última oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo", complementó.