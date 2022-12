Lionel Messi le brindó el premio al mejor del partido a Mac Allister

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El delantero argentino Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del partido en el duelo ante Polonia, no obstante, el rosarino optó por brindarle el premio que otorga FIFA y uno de los auspiciadores al mediocampista Alexis Mac Allister.

El jugador de Brighton en la Liga Premier fue uno de los destacados en el equipo de Lionel Scaloni e incluso abrió la cuenta ante los europeos.

"Messi entregó el premio a Mac Allister para levantarle la moral tras su destacada actuación ante Polonia", explicó la FIFA en un tuit de una de sus cuentas dedicadas a la Copa del Mundo.

🇦🇷 Lionel Messi was given the MOTM award vs Poland by FIFA,as shown on the official FIFA page.



🏅Messi gave the award to Mac Allister to boost his morale after his outstanding performance vs. Poland.



🤩 Classy #FIFAWorldCup Act#Messi𓃵|#ARG|#POLARG pic.twitter.com/EdvArd8lUY