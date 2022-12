Los detalles detrás del "qué miras, bobo" de Messi a un jugador neerlandés tras la victoria de Argentina

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El capitán de Argentina Lionel Messi tuvo un encontronazo con un rival tras el triunfo sobre Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar, episodio que entregó nuevos detalles en las últimas horas sobre lo sucedido.

Mientras daba una entrevista a la televisión en zona mixta, la "Pulga" se detuvo y expresó un "¿Qué miras, bobo? Anda para allá" hacia alguien que se encontraba también en el lugar. Luego, se supo que se trató de Wout Weghorst, autor de los dos goles del cuadro neerlandés en el partido.

Quien relató lo sucedido más ampliamente fue el ex futbolista y seleccionado argentino Sergio Agüero. "Era el 19 de ellos, exactamente... Justo estábamos entrando. Empezó a decir 'Eh, Messi, eh, Messi'. Y se dio vuelta Leo, lo mira... Ahí le dijo eso. El le decía 'come here' ('ven'). Olvidate que ahí salté yo", contó el otrora delantero de Manchester City y Barcelona.

"Le dije shut up... 'cállate'. Y sí... ¿Para qué le hablas? Si sabes que estaba el tema caliente. Le dije que se calle", detalló a ESPN, y luego agregó que "Él me dijo 'You don't say shut up' ('no me digas que me calle') y yo le digo 'Okey, you don't talk to Messi'. No le hablo a Messi, digo, ya está", añadió.