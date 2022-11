Messi: Había que ganar para acomodarnos y empezar otro Mundial para nosotros

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Lionel Messi brilló con un golazo en el triunfo 2-0 de Argentina ante México, resultado que revivió a la albiceleste en Qatar 2022 y fue destacado por el "10" luego del encuentro, ya que es un impulso en la carrera por pasar de fase.

"Era un partido muy complicado para levantarnos, porque México te juega bien. En el primer tiempo no jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad. En el segundo nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol. Volvimos a ser nosotros", indicó a la transmisión televisiva.

"Había que ganar para acomodarnos. Nos costó mucho hacer el primer partido, normal porque hay muchos condicionantes en el debut, muchos chicos que juegan su primer Mundial, el horario. No son excusas, pero no salimos como teníamos que hacerlo", agregó.

"Sabíamos que había que ganar, que empezaba otro Mundial para nosotros, y lo pudimos hacer", sumó.

El rosarino también habló sobre su supesta lesión antes de medirse con Arabia Saudita. "No sé porqué se dijeron tantas cosas. El otro día se habló del tobillo y no tenía nada. Después, en el úlitmo minuto me lo doblé, pero entrené bien y a la par del grupo".

"Hicimos un esfuerzo. No podemos bajar los brazos ahora. Nosotros lo pusimos así (la situación), tenemos otras 'finales', no podemos errar. Sabíamos que la respuesta de la gente iba a estar, cumplimos. Llevamos mucho tiempo juntos de la mano y así, mejor; se consiguieron cosas muy lindas", cerró.