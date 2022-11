"¿Por qué haces esas preguntas?": Lewandowski paró en seco a periodista argentino

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La estrella de la selección polaca Robert Lewandowski tuvo un cruce con un periodista argentino, país que será su rival en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

El profesional de las comunicaciones le preguntó al futbolista si es que va a tener problemas al estrechar la mano de Lionel Messi en Qatar, debido a una supuesta polémica entre ambos.

El trasandino le recordó una presunta declaración al delantero de FC Barcelona en la que este dijo: "Messi dijo que yo tenía que ganar el Balón de Oro y después no votó por mí en los premios The Best".

Ante esto "Lewa" contrapreguntó: "¿Cuándo y dónde dije eso? Seguramente lo leiste por Instagram porque no lo dije así. ¿Por qué no le estrecharía mi mano a Messi, no tengo nada contra él, ¿por qué haces esas preguntas?".

El partido entre Argentina y Polonia se jugará el 30 de noviembre en el Estadio 974 de Doha, en la Copa del Mundo de Qatar.