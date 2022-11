Eden Hazard previo al duelo con Marruecos: La recuperación va bien, tengo ganas de jugar

Eden Hazard, capitán de la selección belga, habló en la previa del duelo contra Marruecos en el Mundial de Qatar y aseguró que avanza positivamente en su recuperación, tras haber jugado solo 62 minutos en el primer partido ante Canadá.

"Estoy muy bien. He jugado 62 minutos buenos, pero creo que podemos hacerlo mejor como equipo. Los fisios y todos los médicos me ayudan para estar listo para el próximo partido", respondió a EFE.

"La recuperación va muy bien. No hay ningún problema con eso. Durante esos 62 minutos me sentí muy bien y me he recuperado muy bien. Me siento bien y tengo ganas de jugar; eso es lo más importante para mí", completó.

Hazard que se encuentra en el segundo escalón en cuanto a faltas recibidas en este mundial (4) por detrás de las nueve que sufrió Neymar.

"Siempre he dicho que si hay una falta significa que tengo el balón, así que eso es algo bueno. Es parte de mi juego. Me siento mejor jugador con el balón, como Neymar, Vinicius... recibimos muchas faltas y tenemos que vivir con ello. Es parte del juego. Solo espero que los rivales reciban amarilla más a menudo para parar esas faltas, pero es parte del juego. Si no quieres recibir faltas, no tengas el balón", explicó

Hazard también ponderó al próximo rival de Bélgica, Marruecos.

"Contra Croacia podían haber incluso ganado ese partido. Jugaron bien. Es muy buen equipo, con jugadores que pueden marcar la diferencia. Nos tenemos que preparar muy bien. Queremos estar listos desde el inicio para marcar pronto", declaró.

El duelo entre Bélgica y Marruecos, por el Grupo F, está programado para las 10:00 horas (13:00 GMT) de este domingo y lo podrás seguir junto a AlAireLibre.cl.