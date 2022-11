Roberto Martínez y debut triunfal de Bélgica: Es fruto de nuestro trabajo los últimos seis años

El español Roberto Martínez, entrenador de Bélgica, se mostró serio en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo frente a Canadá, que catalogó como su "peor actuación" en un gran torneo, pero a la vez quiso ver el lado positivo de haber sacado los tres puntos.

"Técnicamente puede ser que haya sido nuestra peor actuación, el peor partido no porque nos hemos llevado la victoria. Ganar, aunque no se juegue bien no es casualidad; es fruto de lo que hemos hecho los últimos seis años. Estamos frustrados porque no encontramos solución dentro del campo. Canadá jugó muy bien y nosotros no. En cierto sentido, lo hicimos al estilo de Canadá", dijo el DT en rueda de prensa.

"Lo que sí me gustó es la actitud de mis jugadores, de rendir cuentas dentro del campo. Luego el tener más cambios nos dio oportunidades. Podemos jugar de diferentes maneras para adaptarnos al partido. En general, Canadá fue mejor, pero encontramos una manera de ganar", añadió.