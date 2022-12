El aviso de Vinicius: Brasil conquistará el "Hexa" en 2026, anótenlo

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El delantero Vinicius lamentó en sus redes sociales la eliminación de Brasil en Qatar 2022, aunque avisó las intenciones del Scratch de conquistar el sexto título mundial en la próxima cita planetaria, en 2026.

"Lloré en la cancha, en el camarín, solo en el avión, al llegar a casa y lloraré cada vez que pienso en la cerca que estuvimos. El peor día de mi vida, sin duda", escribió Vinicius en Instagram.

"No hay palabras para explicar la frustración, pero las lágrimas quedan. La sonrisa se ha ido y lleva tiempo encontrarla de nuevo, pero me encanta el fútbol y me dará nuevas oportunidades para poner a Brasil donde realmente se merece: en la cima", agregó el jugador de Real Madrid.

Y en ese marco, remarcó: "volveremos más fuertes que nunca. Brasil, mil disculpas. Fallamos en este momento y nos decepcionamos. Lo siento".

"Gracias a todos por sus deseos y cariño. Un Brasil unido conquistará el Hexa en 2026. Anótenlo", sentenció.