Abogado de Byron Castillo y el audio filtrado: No puede presentarse como prueba

El abogado del jugador Byron Castillo, Andrés Holguín, aseguró que el audio divulgado por el Daily Mail en Inglaterra, en donde el seleccionado ecuatoriano reconoce ser colombiano, no puede ser utilizado como prueba ante la FIFA, por lo que no cambiará en nada el caso presentado por Chile, que demandó la irregular alineación del jugador en los duelos de Clasificatorias.

"El audio que está circulando no es nada nuevo y además un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía verificar que la voz era de Castillo", declaró al medio Mach Deportes de Quito.

Además, remarcó que esta grabación no fue presentada como prueba en la investigación que realizó la FIFA, y tampoco fue entregada en la apelación de la Federación de Chile.

"En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación. Esto no afecta en nada", sentenció.