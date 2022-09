Federación Ecuatoriana por audio filtrado: No tiene valor probatorio

El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el abogado Carlos Manzur, se refirió al audio de Byron Castillo divulgado por el Daily Mail de Inglaterra, y aseguró que no tiene ningún valor probatorio y que además ya circula hace cuatro años.

"Es un audio que circula hace 4 años. No tiene valor probatorio. Tendría que explicarle toda la teoría de la prueba", dijo de entrada al ser consultado por El Mercurio.

"Consulte cualquier cuerpo legal o doctrinario para que vean qué debe cumplir un documento para que sea considerado una prueba ante cualquier autoridad", añadió Manzur.

"No sé si el audio es real, no tengo cómo saberlo. He escuchado lo que todos. Nada de eso consta en la Federación", complementó.