Oficial: FIFA adelantó inicio del Mundial y Qatar-Ecuador será el duelo inaugural

El 'Bureau' del Consejo de La FIFA decidió este jueves "por unanimidad" el adelanto al 20 de noviembre el inicio del Mundial de Qatar 2022 y del partido entre la selección anfitriona y Ecuador como nuevo duelo inaugural.

"La Copa Mundial de la FIFA 2022 dará comienzo con una celebración aún mayor para los aficionados cataríes y de todo el mundo. El domingo, 20 de noviembre, los anfitriones se verán las caras con Ecuador a las 19:00 horas (12:00 horas de Chile, 16:00 GMT), en el que será el único encuentro del día. El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido hoy por unanimidad adelantar un día el partido y la ceremonia inaugural, que tendrán lugar en el Estadio Al Bait", señaló en un comunicado.

En la misma línea, la FIFA notificó que el duelo entre Senegal y Países Bajos sufrió un cambio de programación: Se jugará a las 13:00 horas del lunes 21 de noviembre, en vez de las 07:00 horas de su agenta original.

"Gracias a esta modificación, se garantiza la continuidad de una antigua tradición de la Copa Mundial de la FIFA, por la que los anfitriones o los vigentes campeones disputan el primer partido de la competición, que se celebra junto con la ceremonia inaugural. La decisión se ha tomado después de valorar los aspectos operativos y la repercusión que tendría en el torneo, así como tras consultarlo con los principales grupos de interés y el país anfitrión, que han estado de acuerdo", agregó la entidad de Zúrich.

A pesar del adelanto de un día del comienzo del Mundial, la FIFA explicó que "el periodo de cesión de jugadores" por parte de los clubes a las selecciones nacionales seguirá comenzando el 14 de noviembre, "tal como se había decidido y se estipula en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores".

"Los titulares de entradas recibirán un correo electrónico en el que se les informará sobre aquellos partidos que han sufrido cambios. Las localidades seguirán siendo válidas para las nuevas fechas y horarios. Además, la FIFA tratará de resolver cualquier problema que surja de este cambio caso por caso", añadió el organismo.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl